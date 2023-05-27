До кінця травня жителям Землі варто поберегтися: очікується ще одна магнітна буря

Магнітні бурі у травні 2023 - потужний метеоудар накриє Землю до кінця весни та як вберегтися

До кінця травня очікується ще одна магнітна буря. Вона накриє Землю вже 28 травня.

Потужність метеоудару цього дня буде 4 бали. Про це повідомляє Meteoagent.

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У такий небезпечний період метеозалежним людям не позаздриш, адже вони страждають на головні болі, загострення хронічних хвороб, підвищення/пониження тиску та загальне погіршення самопочуття.

Магнітна буря 28 травня - магнітні бурі у травні 2023 року

Окрім 28 травня, небезпечних днів більше не очікується. Інші дати будуть спокійними – спалахи на Сонці не впливатимуть на геомагнітну атмосферу Землі.

Як покращити самопочуття

Дотримуйтеся кількох порад, щоб завжди почуватися в тонусі:

повноцінно харчуйтеся, вживайте більше свіжих овочів/фруктів, стежте за водним балансом в організмі,

позитивно на ваш стан вплинуть прогулянки на свіжому повітрі,

остерігайтеся сильних емоційних сплесків, конфліктів, стресів та фізичної втоми,

менше вживайте кави, міцного чаю, алкогольних напоїв енергетиків та загалом відмовтеся від шкідливих звичок.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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