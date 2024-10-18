До кінця осені з Резерв+ можна буде оформити відстрочку онлайн – Міноборони

У застосунку Резерв+ з'явиться можливість оформлювати відстрочку від мобілізації онлайн. Така опція у Резерв+ з'явиться у першій декаді листопада.Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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"Ми робимо автоматичні відстрочки у застосунку, так щоб вам не потрібно було подавати жодних документів - тільки заявку. Перші з них плануємо вже цієї осені", - написала Черногоренко у Facebook.

У коментарях під дописом Катерина Черногоренко додала, що автоматичні відстрочки Міноборони готує восени 2024 року. В першу чергу ця опція стосуватимуться студентів, багатодітних батьків та людей з інвалідністю. Над відстрочками для інших категорій військовозобов’язаних "посилено працюють розробники".

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