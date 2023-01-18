До кінця січня удача буде на боці трьох знаків зодіаку: попереду чекають важливі зустрічі

Цей місяць є процвітаючим часом, зокрема, для трьох знаків зодіаку. Вони скористаються перевагами Сонця у Водолії та Юпітера, щоб пережити нові починання або влаштовувати красиві романтичні зустрічі.

Завдяки цій астральній динаміці успіх ніколи не покине їх. Астрологи назвали три знаки, яким до кінця січня щаститиме.

Водолій

Особливо в любові перший місяць цього року буде сприятливим для Водоліїв. На порядку денному може бути возз’єднання між ними та особою, яку вони раніше вважали втратили через непорозуміння. Вони зрозуміють, що не всі ситуації вимагають конфронтації і що ключовим є висловлення своїх почуттів у повній прозорості.

Молодий Місяць у Водолії 21 січня надихне їх, тим більше, що вони внесуть непередбачуваність у стосунки. З професійної точки зору, Юпітер в Овні допоможе їм підкреслити свою унікальність і свої таланти для створення певних проектів. Таким чином, їх творчість і професійний внесок будуть помічені найвпливовішими діячами суспільства.

Козеріг

Козероги пройдуть через деякі труднощі, перш ніж відчути радість успіху, який чекає на них до кінця січня. І не дарма вони матимуть шанс просунутися в кар’єрі завдяки своїй планеті-охоронцю Сатурну. Їхні досягнення не тільки отримають похвалу, але вони також дозволять їм насолоджуватися визнанням усіх, хто причетний до них звідкись і звідкись.

Крім того, озброєні великим духом ініціативи та бойовим духом, властивим їхньому знаку, вони легко подолають перешкоди, які постають перед ними.. Однак, попри ймовірне підвищення, яке їм запропонує керівництво, не варто забувати, що це може передбачати збільшення обов'язків. Їм справді доведеться бути далекоглядними й суворими, якостями, які їм не чужі.

Близнюки

Найближчими днями представники цього знаку нарешті отримають можливість назавжди покінчити зі своїми проблемами. Керуючись позитивними хвилями Місяця у Водолії, вони, нарешті, зможуть позбутися свого тягаря, зробивши начисто те, що мучило їх стільки років. Уся ця динаміка стимулюватиме їхній дух, що вони будуть відчувати себе готовими віддатися тілом і душею своїй роботі.

Представники цього знаку будуть більше в гармонії з собою, оскільки вони відновлять зв’язок з однією зі своїх головних якостей, а саме здатністю до адаптації. Останнє, укупі з підтримкою Венери у Водолії, стане паливом для їхнього успіху. Тому з легким духом вони зможуть впоратися з викликами та досягти своїх цілей.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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