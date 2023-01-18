До конца января удача будет на стороне трех знаков зодиака: впереди ждут важные встречи

Этот месяц является преуспевающим временем, в частности, для трех знаков зодиака. Они воспользуются преимуществами Солнца в Водолее и Юпитера, чтобы пережить новые начинания или устраивать красивые романтические встречи.

Благодаря этой астральной динамике успех никогда не покинет их. Астрологи назвали три знака, которым до конца января будет везти.

Водолей

Особенно в любви первый месяц этого года будет благоприятен для Водолеев. В повестке дня может быть воссоединение между ними и лицом, которое они раньше считали потеряли из-за недоразумения. Они поймут, что не все ситуации требуют конфронтации и что ключевым является выражение своих чувств в полной прозрачности.

Видео дня

Молодая Луна в Водолее 21 января вдохновит их, тем более что они внесут непредсказуемость в отношения. С профессиональной точки зрения Юпитер в Овне поможет им подчеркнуть свою уникальность и свои таланты для создания определенных проектов. Таким образом, их творчество и профессиональный вклад будут отмечены самыми влиятельными деятелями общества.

Козерог

Козероги пройдут через некоторые трудности, прежде чем ощутить радость успеха, ожидающего их до конца января. И не зря у них будет шанс продвинуться в карьере благодаря своей планете-хранителю Сатурна. Их достижения не только получат похвалу, но также позволят им наслаждаться признанием всех, кто причастен к ним откуда-то и откуда-то.

Кроме того, вооруженные большим духом инициативы и боевым духом, свойственным их знаку, они легко преодолеют предстоящие им препятствия. Однако, несмотря на вероятное повышение, которое им предложит руководство, не стоит забывать, что это может предусматривать увеличение обязанностей. Им действительно придется быть дальновидными и строгими качествами, которые им не чужды.

Близнецы

В ближайшие дни представители этого знака наконец-то получат возможность навсегда покончить со своими проблемами. Руководствуясь положительными волнами Луны в Водолее, они, наконец, смогут избавиться от своего бремени, сделав вчистую то, что мучило их столько лет. Вся эта динамика будет стимулировать их дух, что они будут чувствовать себя готовыми предаться телу и душе своей работе.

Представители этого знака будут больше в гармонии с собой, поскольку они восстановят связь с одним из своих главных качеств, а именно способностью к адаптации. Последнее, вместе с поддержкой Венеры в Водолее, станет топливом для их успеха. Поэтому с легким духом они смогут справиться с вызовами и добиться своих целей.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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