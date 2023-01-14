Донька хворого на афазію Брюса Вілліса показала спільні фото зі смішними гримасами (фото)

Одна з доньок відомого голлівудського актора Брюса Вілліса поділилися свіжими світлинами з батьком. Раніше стало відомо, що актор покинув кінокар'єру через хворобу - афазію.

Фотографію батька опублікувала в Instagram його молодша дочка, Таллула. В мережі вона показала, як зараз виглядає легендарний актор.

На них дівчина обіймається з 67-річним татом, який посміхається і корчить веселі гримаси.

На фотографіях можна побачити, що актор обіймає свою доньку та має досить непоганий вигляд.

"Клуб високої драми ~~ життєві навички ~~ схрестимо пальці. Цього тижня я їм овочі", – підписала пост дівчина.

Дівчина також опублікувала фотографії, які можуть мати відношення до її сніданку.

Нагадаємо, що у Брюса Вілліса три доньки від шлюбу з відомою акторкою Демі Мур - Румур, Скаут та Таллула.

Шлюб Демі Мур та Брюса Вілліса тривав близько 12 років.

Раніше стало відомо, що своїм донькам від першого шлюбу Вілліс заповідає чималу суму грошей.

В другому шлюбі з Еммою Хемінг, у якому актор з 2009 року, у Вілліса також дві доньки Мейбел і Евелін.

Нагадаємо, що красуня Демі Мур останнім часом часто з'являється на кадрах поряд с Віллісом, підтримуючи його моральний стан.

Нещодавно вона також з'явилась на святковому фото, де позувала разом з другою дружиною Вілліса.

Про завершення кар'єри відомого актора стало відомо у березні 2022 року. Демі Мур разом зі своїми дітьми та Еммою Хемінг, дружиною Брюса, повідомили, що актор страждає від афазії.

Після цієї інформації премія "Золота малина" ухвалила рішення відмовитися від спеціальної номінації "Гірший фільм із Брюсом Віллісом".Раніше організатори "Золотої малини" вважали невдалими усі фільми, в яких Вілліс знявся у 2021 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !