Дочь больного афазией Брюса Уиллиса показала общие фото со смешными гримасами (фото)

Одна из дочерей известного голливудского актера Брюса Уиллиса поделилась свежими фотографиями с отцом. Ранее стало известно, что актер покинул кинокарьеру из-за болезни - афазии.

Фотографию отца опубликовала в Instagram его младшая дочь Таллула. В сети она показала, как сейчас смотрится легендарный актер.

На них девушка обнимается с 67-летним папой, улыбающейся и корчащей веселые гримасы.

На фотографиях можно увидеть, что актер занимает свою дочь и выглядит довольно неплохо.

"Клуб высокой драмы ~~ жизненные навыки ~~ скрестим пальцы. На этой неделе я ем овощи ", – подписала пост девушка.

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Девушка также опубликовала фотографии, которые могут иметь отношение к ее завтраку.

Напомним, что у Брюса Уиллиса три дочери от брака с известной актрисой Деми Мур – Румур, Скаут и Таллула.

Брак Деми Мур и Брюса Уиллиса длился около 12 лет.

Ранее стало известно, что своим дочерям от первого брака Уиллис завещает немалую сумму денег.

Во втором браке с Эммой Хеминг, в котором актер с 2009 года, у Уиллиса также две дочери Мэйбел и Эвелин.

Напомним, что красавица Деми Мур в последнее время часто появляется на кадрах рядом с Уиллисом, поддерживая его нравственное состояние.

Недавно она также появилась на праздничном фото, где позировала вместе со второй женой Уиллиса.

О завершении карьеры известного актера стало известно в марте 2022 года. Деми Мур вместе со своими детьми и Эммой Хеминг, женой Брюса, сообщили, что актер страдает от афазии.

После этой информации премия "Золотая малина" приняла решение отказаться от специальной номинации "Худший фильм с Брюсом Уиллисом". Ранее организаторы "Золотой малины" считали неудачными все фильмы, в которых Уиллис снялся в 2021 году.

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