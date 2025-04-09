Долари 2006 року: чому їх відмовляються приймати і яка їхня вартість

Долар залишається однією з найбільш популярних валют в Україні, через що часто виникають запитання: які банкноти приймають для обміну, а які – ні. Особливу увагу привертають долари 2006 року випуску.

Згідно з інформацією від НБУ, усі долари, починаючи з 1914 року, можуть бути прийняті банками та обмінниками, за умови, що їхній стан відповідає нормам.

Це означає, що гроші мають пройти перевірку на справжність та не мати значних пошкоджень чи зношення. У разі невідповідності хоча б одному з цих критеріїв, банки й обмінники мають право відмовити в обміні. Це правило поширюється й на банкноти 2006 року. Крім того, усі долари незалежно від року випуску повинні обмінюватися за стандартним курсом.

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Варто зазначити, що фінансові установи не мають права встановлювати обмеження щодо номіналу або року випуску доларових банкнот, які є законним платіжним засобом. До того ж, НБУ скасував поняття "незначно зношені банкноти іноземних валют", тому це більше не може бути приводом для відмови в обміні.

Раніше ми розповідали, що купюри номіналом 100 доларів 2003 року можуть викликати проблеми.

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