Домашній плавлений сир за лічені хвилини: Едуард Насиров поділився простим рецептом

Якщо ви полюбляєте м'який сир, який можна споживати окремо, або використовувати його для намазок та салатів, можете спробувати приготувати його самостійно. Рецептом домашнього плавленого сиру поділився відомий кухар Едуард Насиров в Інстаграмі.

Він зауважив, що цьому рецепту вже років 11-12, а він досі актуальний. "Це плавлений сир який ви легко можете приготувати вдома", – запевнив кулінарний експерт.

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Які інгредієнти потрібні:

400 г кисломолочного сиру

120 мл молока

1/2 ч. л соди

2 ст. л вершкового масла

Сіль та перець до свого смаку

Пряні трави, чилі, копчена паприка, часничний порошок – "на власний розсуд".

Як готувати:

У глибокій мисці змішати всі інгредієнти та подрібнити блендером. Перелити масу в каструлю з товстим дном та поставити на невеликий вогонь Варити, постійно помішуючи, доки сир не розплавиться. Це хвилин 15-20. Сирна маса повинна стати яка рідка манна каша.

"Якщо ви хочете м'який сир – перелийте у формочки й поставте в холодильник до повного остигання, якщо ви хочете сир, який можна буде нарізати – продовжуйте варити ще приблизно стільки ж часу – маса повинна стати як густа манна каша. Перекласти в миску, остудити та подавати на стіл", – додав кулінар.

Насиров каже, що такий сир можна зберігати у холодильнику 4-5 днів.

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