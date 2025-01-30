Доплати та пільги для літніх українців: як зміниться соцзабезпечення у 2025 році

Для пенсіонерів старше 70 років держава надає пільги, що дещо полегшують їхнє щоденне життя. Крім того, у 2025 році ці громадяни можуть очікувати на спеціальні вікові надбавки, що автоматично підвищать розмір їхніх пенсійних виплат.

На офіційному сайті Пенсійного фонду України розповіли про доплати та пільги, які доступні пенсіонерам після досягнення 70-річного віку. Про це пише сайт novyny.live.

Які надбавки передбачені для пенсіонерів старше 70 років

У 2025 році українці, які досягнуть 70-річного віку, матимуть можливість отримати підвищені пенсійні виплати та додаткові пільги від держави. Пенсіонерам, чий розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн, нараховуватимуться вікові доплати, розмір яких цього року становить:

для осіб від 70 до 75 років – до 300 грн;

для пенсіонерів віком 75–80 років – до 456 грн;

для громадян, старших за 80 років – до 570 грн.

Крім того, у межах програми "Тисяча Зеленського" пенсіонери зможуть отримати одноразову виплату в розмірі 1000 грн. Програма триватиме до кінця лютого 2025 року, а кошти будуть перераховані на картку "Національного кешбеку". Її можна оформити через застосунок Дія або у банках-партнерах. Однак важливо пам’ятати, що зняття готівки з цієї картки неможливе – кошти потрібно використати до кінця 2025 року.

Читайте також: У Мінсоцполітики пояснили, що означає впровадження накопичувальної пенсії та що це таке

Які пільги мають громадяни старше 70 років

Окрім пенсійних виплат, українці, які досягли 70-річного віку, можуть скористатися низкою державних пільг, зокрема:

Безкоштовною юридичною підтримкою, що включає консультації, допомогу в оформленні документів та інші правові послуги (деякі з них надаються зі знижкою, а не повністю безкоштовно).

Звільненням від сплати земельного податку для пенсіонерів, які володіють ділянками певної площі (від 0,01 га до 2 га залежно від їхнього призначення).

Правом на безоплатний проїзд у міському громадському транспорті (крім метро та таксі), а також у приміських електричках і автобусах.

50% знижкою на автострахування для власників автомобілів із двигуном об'ємом до 2500 куб. см або електромотором потужністю до 100 кВт.

Крім того, пенсіонери, які мешкають у сільській місцевості та раніше працювали у сферах медицини, освіти чи культури, мають право на пільги при сплаті комунальних послуг. Водночас пенсіонери з міст можуть оформити субсидію через Пенсійний фонд України або портал Дія, якщо їхні витрати на комунальні платежі перевищують обов'язковий платіж.

Раніше ми розповідали, що пенсію з 2025 року будуть нараховувати за новими правилами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!