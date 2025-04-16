Сягає 7 балів: Україну накрила надпотужна магнітна буря

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, через що багато людей відчувають головний біль, втому, дратівливість та емоційне виснаження. У найближчі дні очікується підвищена геомагнітна активність, яка може позначитися на стані метеозалежних людей.

За даними Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, геомагнітна активність вимірюється за шкалою від 0 до 9, де значення від 5 і вище свідчать про початок магнітної бурі. 16 квітня прогнозується активність із К-індексом 7 — це сильна буря, яка може викликати відчутне погіршення самопочуття. Магнітні бурі виникають через потужні спалахи на Сонці, внаслідок яких у космос викидаються заряджені частинки. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбуваються коливання, які ми і називаємо бурями. У випадках, коли рівень досягає 7–8, можливе навіть спостереження полярних сяйв.

Такі бурі можуть не лише впливати на людей, але й спричиняти технічні збої: проблеми зі зв’язком, GPS, супутниковими системами. Проте найбільше магнітні бурі відчувають люди, чутливі до змін погоди або з хронічними захворюваннями.

Щоб підтримати організм у періоди магнітної активності, рекомендується дотримуватись здорового режиму: висипатися, уникати стресів і конфліктів, відмовитися від важкої їжі, алкоголю та надмірної кількості кофеїну. Корисними будуть легкі фізичні вправи, прогулянки на свіжому повітрі, контрастний душ зранку та розслаблююча ванна ввечері. У раціоні краще зробити акцент на натуральних продуктах, пити більше води та трав’яного чаю.

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Особам із хронічними хворобами важливо мати під рукою необхідні ліки та приділити більше часу відпочинку.

Прогнози магнітних бур оновлюються кожні три години, тому важливо стежити за актуальною інформацією, щоб вчасно зреагувати на зміни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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