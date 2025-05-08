Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 9 травня

У п’ятницю, 9 травня, над півднем України проходитиме циклон, який разом із пов’язаними з ним атмосферними фронтами принесе опади в більшість регіонів країни. У Карпатах очікується мокрий сніг, а в центральних областях, на Одещині та Миколаївщині можливі сильні дощі.

Водночас на Волині, Рівненщині та у більшості західних областей у денні години істотних опадів не передбачається. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Температурний фон залишатиметься нерівномірним: у західних, північних і більшості центральних областей денна температура становитиме від +10 до +14 градусів. У південному регіоні повітря прогріється до +12…+16 градусів, у Запорізькій області — до +18, а в Криму — до +17…+20. Східні області залишаться найтеплішими — там очікується +16…+21 градус.

У Києві ситуація з опадами наразі залишається непередбачуваною, однак варто готуватись до прохолодної й вологої погоди — стовпчики термометрів вдень навряд чи піднімуться вище +10…+11 градусів.

Синоптикиня також додала, що найближчими днями волога погода збережеться, ночі ще будуть холодними, місцями можливі заморозки. Проте вдень температура поступово зростатиме.

Раніше ми розповідали, які області омине негода та де втримається суха погода.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!