Стародавня іспанська гробниця багатого лідера насправді належала могутній жінці: дослідження

В Іспанії дослідники встановили нові цікаві подробиці про власника 5000-річної гробниці. Нею виявилася сильна жінка віком від 17 до 25 років.

Спершу науковці вважали власником поховання багатого лідера, якого вони назвали "людиною зі слонової кістки". Про це повідомляє Scientific Reports.

Археологи виявили гробницю, якій 5 тисячоліть, на захід від Севільї поблизу південного узбережжя Іспанії. Окрім давно зруйнованих останків, у могилі були знайдені шкаралупа страусиних яєць і бурштин.

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У розкішно прикрашеній гробниці містилися розкішні предмети, починаючи від кинджала з гірського кришталю та бивнів зі слонової кістки. Дослідники використали емаль, витягнуту з двох зубів, знайдених у гробниці, щоб правильно ідентифікувати особу.

Обставини поховання жінки змусили дослідників припустити, що вона мала високий статус.

"Поховання "Жінки зі слонової кістки" виділяється, голова і плечі, вище за всіх інших – немає абсолютно жодного відомого чоловічого чи жіночого поховання, яке можна порівняти з її", – розповіли археологи.

Дослідники сподіваються, що новітні розробки призведуть до майбутніх досягнень і дізнаються більше про жінку та її суспільство.

Нагадаємо, вчені відтворили обличчя жінки "Ави", яка жила в Шотландії 3800 років тому.

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