Дрони атакувала російський Таганрог: є влучання у підприємство ВПК 'Атлант-Аеро' (фото, відео)

Пізно ввечері 24 червня у Таганрозі, що в Ростовській області Росії, пролунали серії потужних вибухів. У соцмережах з'явилися численні повідомлення про атаку безпілотників та роботу російської протиповітряної оборони. Місцеві мешканці повідомляли про щонайменше шість вибухів, а також чули характерний звук прольоту дронів.

Про це пишуть російські Telegram-канали. Крім Таганрога, про активність БПЛА повідомляли також у сусідніх регіонах. Міністерство оборони РФ заявило, що протягом кількох годин було знищено понад два десятки українських безпілотників у різних областях, серед яких Воронезька, Бєлгородська, Саратовська, Самарська та Татарстан.

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Особливу увагу викликала інформація про ймовірне влучання одного з дронів у підприємство "Атлант-Аеро" в Таганрозі. За даними Центру протидії дезінформації, саме це підприємство є важливою ланкою російського військово-промислового комплексу. Воно спеціалізується на виробництві компонентів для ударних дронів, систем управління, засобів радіоелектронної боротьби та цифрових рішень для FPV-дронів.

Нагадаємо, дрони атакували Іванівську область РФ та Єлабугу у Татарстані.

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