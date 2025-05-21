Дрони атакували 9 областей РФ: є влучання у Болховський завод напівпровідників Орловської області (фото,відео)

У ніч на 21 травня Росія заявила про масовану атаку безпілотників, нібито збитих силами протиповітряної оборони. За офіційною інформацією російського міноборони, між 20:00 і 04:05 було знищено 127 дронів у різних регіонах країни.

Зокрема, повідомляється про такі масштаби атаки: 41 дрон над Брянською областю, 37 — над Орловською, 31 — над Курською. Також були зафіксовані безпілотники над Московською (6), Володимирською (5), Рязанською (3) областями, а також по одному — над Бєлгородською, Тульською, Калузькою областями та акваторією Чорного моря. Про це повідомляє російське міністерство оборони.

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За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, метою атаки, ймовірно, стали підприємства російського військово-промислового комплексу, зокрема в Орловській області.

Нагадаємо, дрони атакували Крим та Краснодарський край РФ.

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