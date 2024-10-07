Дрони атакували Феодосію у тимчасово окупованому Криму: палає нафтобаза (відео)

У Феодосії, яка знаходиться під тимчасовою окупацією, спалахнула пожежа на нафтовому терміналі після атаки безпілотників. Місцева влада запровадила режим техногенної надзвичайної ситуації на муніципальному рівні.

Цю інформацію поширили кілька джерел, включаючи Олега Крючкова, так званого "радника" керівника окупаційної адміністрації Криму, через Telegram, а також видання Astra, Міністерство оборони РФ та російське інформагентство ТАСС.

"На феодосійській нафтобазі виникло загоряння. Підрозділи МНС працюють на місці події", - повідомив представник окупаційної влади, традиційно наголосивши на відсутності жертв і постраждалих.

За даними Astra, пожежа виникла внаслідок нічної атаки дронів. Місцеві мешканці повідомляли про вибухи, що передували займанню. Нафтобаза, що постраждала - АТ "Морський нафтовий термінал" - є найбільшим об'єктом у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Варто зазначити, що цей об'єкт вже зазнавав атаки безпілотників у березні цього року.

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Пізніше Міноборони РФ заявило про нібито знищення 21 українського дрона над територією Росії та окупованого Криму протягом ночі. За їхніми даними, 12 безпілотників було збито над Кримом, 6 - над Курською областю, і по одному - над Бєлгородською, Брянською та Воронезькою областями РФ.

ТАСС повідомило про введення режиму техногенної надзвичайної ситуації муніципального рівня у Феодосії після виникнення пожежі на нафтобазі.

Нагадаємо, що нещодавно українські сили оборони були змушені залишити Вугледар через загрозу оточення. російські окупанти зосередили значні сили для прориву української оборони, що створило критичну ситуацію для наших захисників.

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