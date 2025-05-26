Дрони атакували Іванівську область РФ та Єлабугу у Татарстані: є влучання у хімзавод та підприємство з виробництва дронів (фото,відео)

У ніч проти 26 травня в Росії зафіксовано атаки невідомих безпілотників на території двох регіонів — міста Єлабуга (Татарстан) та Івановської області. За повідомленнями місцевих ЗМІ та очевидців, у Єлабузі лунали вибухи та була активна робота системи протиповітряної оборони.

Напередодні інциденту також було тимчасово припинено роботу аеропорту в сусідньому Нижнєкамську. Про це повідомляє Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Читайте також: Дрони атакували нафтобазу на Кубані у РФ: зайнялась масштабна пожежа (фото)

Як зазначає Коваленко, саме в Єлабузі розташоване виробництво дронів типу Shahed, які використовуються армією РФ.

У Іванівській області, за даними російських Telegram-каналів, зокрема Mash, дрони нібито атакували великий хімічний завод. Жителі повідомляли про щонайменше кілька потужних вибухів.

За інформацією Центру протидії дезінформації, на цьому підприємстві виробляються компоненти для російського озброєння, включно з деталями для ракет.

Нагадаємо, дрони атакували Крим та Краснодарський край РФ.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!