Дрони атакували російські кораблі у Каспійську в Дагестані: йдеться, ймовірно, про ракетні кораблі 'Татарстан' та 'Дагестан'

6 листопада невідомі дрони атакували Каспійськ у Дагестані. Місцеві мещканці чули роботу ППО і вибухи.

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Каспійськ був зранку атакований начебто українським дроном А-22 "Летюча лисиця". У місті лунала стрілянина, місцеві жителі почули два вибухи. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Через загрозу дронів в місцевому аеропорту затримали два авіарейси до Москви і один до Пермі. Голова Дагестану Сергій Маліков заявив про знищення БПЛА над містом.

UPD: Внаслідок спеціальної операції, проведеної Головним управлінням розвідки МОУ, вперше було завдано удару по російській флотилії в Каспійському морі. Об'єкт атаки знаходиться на відстані приблизно 1500 кілометрів від державного кордону України.

Ранком 6 листопада дрони-камікадзе здійснили атаку, внаслідок якої було пошкоджено щонайменше два об'єкти в місті Каспійськ, Дагестан, РФ. Серед них, за попередніми даними, ймовірно ракетні кораблі "Татарстан" і "Дагестан", а також, можливо, малі ракетні кораблі проєкту 21631. ЗМІ повідомляють, що на ураженій базі розташовані частини берегових військ, зокрема морська піхота. За інформацією, ця флотилія раніше завдавала ракетних ударів по Україні, а 177-й полк морської піхоти брав участь у боях на Херсонщині та Запоріжжі.

Нагадаємо, росія заявила про атаку 83 дронів.

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