Дрони атакували Москву і Дзержинськ: місцеві повідомляють про прильоти (відео)

У ніч на п'ятницю, 18 липня, Росію атакували безпілотники. Вибухи чули в Москві та Дзержинську, це вже друга ніч поспіль, коли місцеві жителі повідомляють про прильоти.

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив факт атаки на столицю. За його словами, російська ППО, нібито, збила щонайменше чотири безпілотники, які наближалися до міста.

Місцеві жителі повідомляють про прильоти у Солнєчногорськ, що в Московській області, а також про щонайменше три вибухи в передмісті Зеленограда. Крім того, вибухи лунали в підмосковній Кубинці.

Також стало відомо, що в Дзержинську, що в Нижегородській області, прогриміло не менше десяти вибухів. За свідченнями місцевих, безпілотники вражали цілі в районі місцевої промислової зони.

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"Очевидці розповіли, що чули чотири вибухи в районі 3:30 ночі і ще від п'яти до восьми ближче до 4:45 ранку. За словами місцевих жителів, спрацювала система ППО по повітряних цілях у районі місцевої промзони. Очевидці стверджують, що БПЛА летіли дуже низько. Також повідомляється про проблеми з підключенням до інтернету в області", – пише російський телеграм-канал SHOT.

Крім того, в аеропорту Нижнього Новгорода, що знаходиться приблизно за 25 км від Дзержинська, був активований план "Килим", що передбачав його закриття. У Дзержинську розміщені підприємства, які займаються виробництвом боєприпасів та їх компонентів.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня дрони атакували низку регіонів Росії, в тому числі об'єкти, пов’язані зі стратегічною авіацією.

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