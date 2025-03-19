Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї РФ: зайнялась масштабна пожежа (фото)

У станиці Кавказька поблизу Кропоткіна в Краснодарському краї сталася пожежа на нафтобазі після атаки безпілотника. Внаслідок інциденту було пошкоджено трубопровід, що з'єднує резервуари. Роботу підприємства тимчасово зупинили.

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Про це повідомляє оперативний штаб Краснодарського краю. За інформацією місцевої влади, займання виникло внаслідок падіння уламків безпілотного літального апарата.

"Площа пожежі становить близько 20 квадратних метрів. Пошкоджено трубопровід між резервуарами. Була активована автоматична система пожежогасіння та охолодження. Події присвоєно четвертий ранг складності."

Нагадаємо, дрони атакували Крим та Краснодарський край РФ.

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