Дрони атакували нафтобазу у російському Брянську: місцеві мешканці чули вибухи, спалахнула пожежа (фото)

У ніч проти 11 грудня в Брянській області Росії пролунали близько 10 вибухів. Російська влада заявила про атаку безпілотників та пожежу в Брянську.

Про це повідомляють російські telegram-канали Shot, Baza, губернатор Брянської області Олександр Богомаз, Astra.

За даними Shot, місцеві жителі чули від 6 до 10 вибухів у Фокинському районі Брянська. Baza повідомила про серію вибухів у області, після яких почалася сильна пожежа.

Спочатку російські пабліки припустили, що це могла бути атака безпілотників, але офіційного підтвердження тоді ще не було.

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Згодом губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що російська ППО нібито знищила 10 безпілотників над територією області. Він традиційно додав, що "постраждалих і руйнувань немає", але "оперативні служби працюють на місці".

Пізніше Богомаз уточнив, що внаслідок атаки безпілотників у Брянську сталося загоряння на виробничому об’єкті.

За даними Astra, внаслідок атаки безпілотників у Брянську загорівся нафтопереробний завод. Офіційних підтверджень цієї інформації поки що немає.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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