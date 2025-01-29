Дрони атакували Нижньогородський НПЗ у РФ: зайнялась масштабна пожежна (фото)

У ніч на 29 січня в російському місті Кстово, Нижньогородська область, пролунала серія вибухів. За повідомленнями місцевих джерел, їх спричинила атака безпілотників на нафтопереробний завод.

Губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін заявив, що на території промзони впали уламки збитого дрона, що нібито спричинило загоряння. Це стандартна риторика російської влади, яка намагається применшити наслідки подібних атак. Про це повідомляють російські Telegram-канали, губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін.

Однак оприлюднені у соцмережах фото та відео свідчать про масштабну пожежу на території нафтопереробного заводу.

Це не перша атака на стратегічний об'єкт у Кстово. У березні 2024 року дрони вже завдавали удару по заводу, тоді було пошкоджено одну з установок для переробки нафти.

Крім вибухів у Нижньогородській області, російські джерела також повідомляють про удари безпілотників у Смоленській та Тверській областях.

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У Кстово розташований нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез, поруч із яким знаходяться хімічні підприємства та теплоелектростанція.

Зранку Міноборони РФ заявило, що нібито протягом ночі було збито 104 українські дрони над територією Росії.

За даними російського відомства:

47 безпілотників збили над Курською областю,

27 – над Брянською,

11 – над Смоленською,

7 – над Тверською,

4 – над Бєлгородською,

по 3 – над Нижньогородською та Калузькою,

по 1 – над Ростовською та Ленінградською областями.

Реальні масштаби наслідків цих атак поки що невідомі.

Нагадаємо, дрони атакували НПЗ у Рязані та військовий завод у Брянську.

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