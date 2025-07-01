Дрони атакували окуповані Луганськ, Донецьк та Крим: на кількох обʼєктах вирували пожежі (фото)

У ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи, внаслідок чого на низці об'єктів спалахнули пожежі. Внаслідок удару зайнялися російські логістичні об'єкти, що перебувають на тимчасово окупованій території.

За повідомленням проєкту "Донбас Реалії" та керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, йдеться про наслідки атаки дронів.

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Російське державне агентство "ТАСС", посилаючись на представників окупаційної адміністрації так званої "ЛНР", повідомило, що над Луганськом нібито було зафіксовано проліт понад 20 безпілотних апаратів. Також, повідомлялось про вибухи у тимчасово окупованих Криму та Донецьку.

Нагадаємо, дрони атакували Іванівську область РФ та Єлабугу у Татарстані.

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