Дрони атакували російський Єльц: зайнялась пожежа на заводі акумуляторів (фото)

У місті Єлець, що в Липецькій області Росії, сталася атака безпілотників на акумуляторний завод, після чого виникла пожежа. Повідомляється про "займання у промисловій зоні", спричинене падінням уламків безпілотників. На місці працюють екстрені служби, проводиться евакуація персоналу. Також він підтвердив наявність постраждалих.

Про це повідомляють"Російська служба ВВС", губернатор Липецької області РФ Ігор Артамонов, російські пабліки та Міноборони РФ в Telegram. Місцеві жителі в соціальних мережах пишуть про кілька влучань дронів по території заводу.

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Пізніше російське Міністерство оборони заявило, що над кількома регіонами країни та окупованим Кримом було нібито збито або перехоплено 112 безпілотників. Серед них:

24 — над Московською областю,

18 — над Тульською,

11 — над Курською,

по 8 — над Орловською та Брянською,

6 — над Рязанською,

5 — над Калузькою,

по 3 — над Бєлгородською та Іванівською,

2 — над Володимирською,

по 1 — над Воронезькою та Липецькою,

22 — над Кримом.

Офіційного підтвердження атаки з української сторони наразі немає.

Нагадаємо, дрони атакували Крим та Краснодарський край РФ.

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