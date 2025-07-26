Дрони атакували Ставропольський край РФ: під удар потрапив радіозавод 'Сигнал' (фото, відео)

У суботу, 26 липня, Ставропольський край Росії зазнав атаки дронів. Мешканці регіону повідомили про серію потужних вибухів.

Про це інформують російські пабліки. Згодом з'явилась реакція місцевого губернатора Володимира Владімірова. "Сьогодні під ранок на Ставропіллі відбивали атаку безпілотників, які запустили українські нацисти. Є прильоти на території промислових об'єктів у Ставрополі. Житлові будинки, системи життєзабезпечення міста не пошкоджені. Була невелика пожежа, її ліквідовано. Працюють екстрені служби, триває усунення наслідків. Постраждалих і загиблих немає. Інформація уточнюється", – написав він у своєму Telegram.

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У ЗМІ повідомляють, що, ймовірно, під удар потрапив місцевий радіозавод "Сигнал". Це одне з провідних підприємств радіоелектронної галузі на півдні РФ, яке спеціалізується на виготовленні абонентського та професійного обладнання для цифрового телерадіомовлення.

З цього підприємства постачають для військових станції активних перешкод "Смальта", "Гарденія" та РЕБ-комплекси для літаків і наземних об'єктів, зокрема "Тополь-Е". Можливо, під час атаки постраждав цех, де зберігалися готові боєприпаси.

Нагадаємо, у ніч на 25 липня кілька російських регіонів зазнали атаки безпілотників. Вибухи пролунали в Ростовській області, Ставропольському краї, Північній Осетії та інших частинах Північнокавказького федерального округу.

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