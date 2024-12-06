Дрони атакують Керч: чути вибухи у районі суднобудівельного заводу

У п’ятницю, 6 грудня, на ранок у Керчі, на тимчасово окупованому півострові Крим, пролунали вибухи. Через це окупанти прийняли рішення перекрити рух Кримським мостом.

Про це повідомили телеграм-канал "Кримський вітер" і оперативний канал окупантів, що інформує про ситуацію на автомобільних дорогах в районі мосту.

Окупанти поінформували про перекриття руху мостом о 04:17. Вони закликали водіїв, що перебувають на мосту та в зоні огляду, залишатися спокійними та слідувати інструкціям співробітників транспортної безпеки.

О 06:40 в "Кримському вітрі" з’явилася інформація про вибухи в Керчі поблизу суднобудівного заводу "Затока" та заграву в районі Аршинцевого.

За кілька хвилин стало відомо, що українські морські дрони здійснюють прорив через Керченську протоку, а російські військові намагаються їх знищити з моря, з берега та з повітря.

Рух Кримським мостом відновили близько 09:30.

Офіційної інформації від української сторони не надходило. Водночас російське міноборони повідомило, що на Чорному морі їхня авіація знищила два українські безекіпажні катери, які нібито прямували до Криму. Також, за заявою Міноборони РФ, над Кримом було збито один безпілотник.

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Окрім цього, в російському міністерстві оборони повідомили про начебто припинення спроб Київського режиму здійснити терористичні атаки за допомогою літакових БПЛА. Загалом вони заявляють про знищення 33 українських дронів, в тому числі над територіями Воронезької, Курської та Білгородської областей Росії.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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