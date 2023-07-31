Дріжджі, хліб та спирт: чим підгодувати огірки для гарного врожаю

У світі городництва іноді трапляються ситуації, коли огірки не ростуть, хоча цвітуть. Одним із можливих пояснень такого явища може бути відсутність або недостатня кількість добрив.

Про це повідомив 24 Канал. Таким чином, виникає необхідність у забезпеченні рослин необхідними поживними речовинами, щоб вони мали здоровий ріст та плідність.

Один зі швидких та корисних способів підживлення огірків – використання дріжджів. Для цього потрібно розчинити 200 грамів дріжджів у 1 літрі води та дати простояти протягом 2-3 годин в теплому місці. Після цього додати ще 9 літрів води та перемішати. Розчин потрібно використовувати у пропорції 1 літр на 1 кущ.

У серпні огірки особливо потребують підживлення. Для цього можна використовувати нашатирний спирт. Рекомендоване дозування: 2 столові ложки 10% нашатирю на 10 літрів води. Також можна додати траву, наприклад, кропиву, розведену з водою. Для цього вистачить 1-1,5 літра настою до загальної маси.

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Сушений хліб також може служити як добриво для огірків. Щоб підготувати добриво, потрібно взяти відро та налити 2/3 підсушених сухарів, а потім залити водою так, щоб вода покрила хліб повністю. Потім необхідно закрити кришкою та притиснути зверху чимось важким, щоб уникнути підняття кришки під час процесу бродіння. Після 4 діб настояння, суміш потрібно розчинити водою в пропорції 1:3, та додати по пів літра добрива під кущ огірків. Удобрювати рослини таким способом можна раз на тиждень до кінця плодоношення.

Лушпиння цибулі може слугувати захистом від хвороб для огірків та покращити їхнє здоров'я. Для приготування настою з лушпиннями, візьміть 20 грамів сухого лушпиння на 5 літрів води та залиште настоюватися протягом 4 діб. Настій може бути ефективним і тоді, коли листки огірків почали жовтіти.

Ще один корисний народний спосіб – використання зеленки. Вона допомагає накопичувати мідь у ґрунті, що сприяє активному обміну речовин та формуванню плодів. Для підживлення огірків можна розчинити 5 мілілітрів зеленки у відрі води. Розпилюйте рослини кожні 2 тижні після того, як виросли перші листки.

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