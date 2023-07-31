Дрожжи, хлеб и спирт: чем прикормить огурцы для хорошего урожая

В мире огородничества иногда случаются ситуации, когда огурцы не растут, хотя цветут. Одним из возможных объяснений такого явления может быть отсутствие или недостаточное количество удобрений.

Об этом сообщил 24 канал. Таким образом, возникает необходимость в обеспечении растений необходимыми питательными веществами, чтобы они имели здоровый рост и плодовитость.

Один из быстрых и полезных способов подкормки огурцов – использование дрожжей. Для этого нужно растворить 200 г дрожжей в 1 литре воды и дать простоять в течение 2-3 часов в теплом месте. Затем добавить еще 9 литров воды и перемешать. Раствор следует использовать в пропорции 1 литр на 1 куст.

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В августе огурцы особенно нуждаются в подкормке. Для этого можно использовать нашатырный спирт. Рекомендованная дозировка: 2 столовых ложки 10% нашатыря на 10 литров воды. Также можно добавить траву, например, крапиву, разбавленную с водой. Для этого достаточно 1-1,5 литра настоя до общей массы.

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Сушеный хлеб также может служить удобрением для огурцов. Чтобы подготовить удобрение, нужно взять ведро и налить 2/3 сухарей, а затем залить водой так, чтобы вода покрыла хлеб полностью. Затем необходимо закрыть крышкой и прижать сверху чем-нибудь тяжелым, чтобы избежать поднятия крышки во время процесса брожения. После 4 суток настояния смесь нужно растворить водой в пропорции 1:3, и добавить по пол литра удобрения под куст огурцов. Удобрять растения таким способом можно раз в неделю до конца плодоношения.

Шелуха лука может служить защитой от болезней для огурцов и улучшить их здоровье. Для приготовления настоя с шелухой, возьмите 20 граммов сухой шелухи на 5 литров воды и оставьте настаиваться в течение 4 суток. Настой может быть эффективным и тогда, когда листья огурцов стали желтеть.

Еще один полезный народный способ – использование зеленки. Она помогает накапливать медь в почве, что способствует активному обмену веществ и формированию плодов. Для подкормки огурцов можно растворить 5 миллилитров зеленки в ведре воды. Распыляйте растения каждые 2 недели после того, как выросли первые листья.

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