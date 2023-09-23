Дві кімнатні рослини, які "живляться" енергетикою господарів

Які кімнатні рослини небезпечні для енергетики людини - які вазони живляться енергією людини

Деякі рослини можуть доставляти певний дискомфорт: різкий запах під носом, естетична сторона тощо. Проте інші – витягують енергетику своїх господарів.

Такі кімнатні рослини не можна розташовувати у спальні та деяких інших місцях. Йдеться про кактуси та монстеру.

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1. Кактуси. Вважається, що кактуси витягують енергію з людини. Все тому, що вони часто ростуть у посушливих районах та мають колючки.

Також кактуси часто містять алкалоїди, які можуть бути токсичними для людей. Однак ці алкалоїди не є особливо концентрованими, але такий вазон не можна ставити у спальні. У такому випадку можуть виникнути проблеми зі сном, з'явитися втома, головні болі тощо.

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2. Монстера – це красива і невибаглива рослина, яка може стати чудовою прикрасою для будь-якого приміщення. Проте не варто ставити її у кімнаті, де ви відпочиваєте або спите. Завдяки своїм великим, дірчастим листкам монстера створює відчуття тропічної атмосфери в будинку.

Це невибаглива рослина, яка може рости в різних умовах. Однак для того, щоб монстера добре розвивалася, їй необхідно забезпечити наступні умови:

Світло: монстера потребує яскравого, але розсіяного світла. Прямі сонячні промені можуть пошкодити листя рослини.

монстера потребує яскравого, але розсіяного світла. Прямі сонячні промені можуть пошкодити листя рослини. Температура: оптимальна температура для монстери становить 20-25 градусів за Цельсієм.

оптимальна температура для монстери становить 20-25 градусів за Цельсієм. Вологість повітря: монстера любить підвищену вологість повітря. Рекомендується регулярно обприскувати листя рослини водою.

монстера любить підвищену вологість повітря. Рекомендується регулярно обприскувати листя рослини водою. Полив: монстера потребує регулярного поливу. Грунт у горщику повинен бути завжди злегка вологим.

монстера потребує регулярного поливу. Грунт у горщику повинен бути завжди злегка вологим. Підживлення: монстеру підгодовують з весни по осінь раз на місяць. Для підгодівлі використовують органічні або мінеральні добрива.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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