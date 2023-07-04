Двейн "Скеля" Джонсон поділився своїм секретом успішної рибалки (відео)

Двейн Скала Джонсон розповів лайфхак, як упіймати велику рибу і чому рибу потрібно відпускати під час риболовлі

Двейн "Скеля" Джонсон, голлівудський актор, поділився корисними порадами з риболовлі, які він виклав у своєму Instagram-акаунті. Актор показав своїм фанатам, як упіймати велику рибу і розповів про важливість цього заняття для нього особисто.

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У відео, що було опубліковане, Джонсон продемонстрував величезного окуня, якого він сам впіймав. Він пояснив свій метод: спостерігати за рухами риби в гирлі озера, закидати приманку на кілька футів перед очікуваним місцем і використовувати спеціальну техніку – "джеркбейт".

Далі, з великим терпінням, потрібно маневрувати приманкою, намагаючись залучити рибу. І коли вона вдарить, необхідно бути готовим до активного протистояння, оскільки велика риба може бути сильною. Для Джонсона важливо не тільки впіймати рибу, але й випустити її назад у воду, дотримуючись засад збереження природи.

Додатково, актор розповів про свою пристрасть до риболовлі. Він відзначив, що це дозволяє йому відпочити від стресів та шаленої ритміки життя. Джонсон володіє кількома ділянками з акрами води, де він самостійно розводить рибу, включаючи окуня, смугастика, форель та інших видів.

Він також зазначив, що важливо створювати оптимальну екосистему для риби, співпрацюючи з науковими групами управління. Для Джонсона риболовля не є просто способом для полювання на трофеї, але й шансом налагодити контакт з природою та зробити внесок у збереження рибних ресурсів.

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