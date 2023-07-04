Двейн "Скала" Джонсон поделился своим секретом успешной рыбалки (видео)

Двейн "Скала" Джонсон, голливудский актер, поделился полезными советами по рыбалке, которые он изложил в своем Instagram-аккаунте. Актер показал своим фанатам, как поймать крупную рыбу и рассказал о важности этого занятия для него лично.

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В опубликованном видео Джонсон продемонстрировал огромного окуня, которого он сам поймал. Он объяснил свой метод: наблюдать за движениями рыбы в устье озера, забрасывать приманку на несколько футов перед ожидаемым местом и использовать специальную технику – "джеркбейт".

Дальше, с большим терпением, нужно маневрировать приманкой, пытаясь привлечь рыбу. И когда он ударит, необходимо быть готовым к активному противостоянию, поскольку крупная рыба может быть сильной. Для Джонсона важно не только поймать рыбу, но и выпустить ее обратно в воду, соблюдая устои сохранения природы.

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Дополнительно актер рассказал о своей страсти к рыбалке. Он отметил, что это позволяет ему отдохнуть от стрессов и безумной ритмики жизни. Джонсон владеет несколькими участками из акра воды, где он самостоятельно разводит рыбу, включая окуня, полосатку, форель и других видов.

Он также отметил, что важно создать оптимальную экосистему для рыбы, сотрудничая с научными группами управления. Для Джонсона рыбалка не просто способ для охоты на трофеи, но и шанс наладить контакт с природой и внести вклад в сохранение рыбных ресурсов.

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