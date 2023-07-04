Двейн "Скеля" Джонсон поділився своїм секретом успішної рибалки (відео)

Двейн "Скеля" Джонсон, голлівудський актор, поділився корисними порадами з риболовлі, які він виклав у своєму Instagram-акаунті. Актор показав своїм фанатам, як упіймати велику рибу і розповів про важливість цього заняття для нього особисто.

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У відео, що було опубліковане, Джонсон продемонстрував величезного окуня, якого він сам впіймав. Він пояснив свій метод: спостерігати за рухами риби в гирлі озера, закидати приманку на кілька футів перед очікуваним місцем і використовувати спеціальну техніку – "джеркбейт".

Далі, з великим терпінням, потрібно маневрувати приманкою, намагаючись залучити рибу. І коли вона вдарить, необхідно бути готовим до активного протистояння, оскільки велика риба може бути сильною. Для Джонсона важливо не тільки впіймати рибу, але й випустити її назад у воду, дотримуючись засад збереження природи.

Відео дня

Додатково, актор розповів про свою пристрасть до риболовлі. Він відзначив, що це дозволяє йому відпочити від стресів та шаленої ритміки життя. Джонсон володіє кількома ділянками з акрами води, де він самостійно розводить рибу, включаючи окуня, смугастика, форель та інших видів.

Він також зазначив, що важливо створювати оптимальну екосистему для риби, співпрацюючи з науковими групами управління. Для Джонсона риболовля не є просто способом для полювання на трофеї, але й шансом налагодити контакт з природою та зробити внесок у збереження рибних ресурсів.

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