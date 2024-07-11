Дим дістався до літаків в небі: під Москвою у Хімках потужно горить завод (фото, відео)

У місті Хімки Московської області сталася пожежа у промисловій будівлі площею 8 тис. кв. м. Вогонь перекинувся на дах цеху з виробництва керамічних плит.

Як повідомило російське МНС: "У підмосковних Хімках вогнеборці МНС росії гасять пожежу. Горить дах цеху з виробництва керамічних плит, а площа пожежі становить близько 80 квадратних метрів. На місці події задіяно 26 пожежників та 7 одиниць техніки".

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Пожежа у Хімках. Джерело: Соцмережі Пожежа у Хімках. Джерело: Соцмережі

Пожежа у Хімках. Джерело: Соцмережі Пожежа у Хімках. Джерело: Соцмережі

Пожежа у Хімках. Джерело: Соцмережі Пожежа у Хімках. Джерело: Соцмережі

Пожежа у Хімках. Джерело: Соцмережі Пожежа у Хімках. Джерело: Соцмережі

Пожежа у Хімках. Джерело: Соцмережі Пожежа у Хімках. Джерело: Соцмережі

Зазначається, що всередині будівлі перебувають 30 газових балонів, з них 10 винесли співробітники МНС. Тим часом місцеві Тelegram-канали пишуть, що пожежа поширилася на 5 тисяч квадратних метрів. Інформації щодо постраждалих немає.

У мережі публікують фото та відео з місця інциденту. Зазначається, що дим від пожежі діставався до літаків, що пролітали над місцем займання.

Влада Московської області залучила гелікоптер для гасіння.

Нагадаємо, вночі 11 липня одразу кілька регіонів росії були атаковані дронами. БПЛА долетіли до підмосковного Ступіно.

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