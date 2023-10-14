Дзвонити чи телефонувати: мовознавець назвав правильний варіант

В українській мові слова "дзвонити" та "телефонувати" мають принципово різні значення. Мовознавець Олександр Авраменко сказав, який варіант буде правильним.

За словами мовного експерта, якщо ви здійснюєте з телефону дзвінок знайомому, то ви "телефонуєте", оскільки слово "дзвонити" має причетність до дзвонів.

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"Ми одне одному телефонуємо чи дзвонимо? Друзям ми телефонуємо. До речі, форма доконаного виду (що зробити?) – потелефонувати. А ще є розмовний варіант – зателефонувати", – сказав він.

Авраменко зауважив, що "дзвонити" означає викликати звуки, ударяючи в дзвін, або "видавати звук ударом в дзвін".

Слово "телефонувати" – це означає користуватися телефоном, повідомляти про що-небудь за допомогою телефону.

Раніше Олександр Авраменко розповів, як виник фразеологізм "гроші не пахнуть". Мовознавець також пояснив, коли його можна застосовувати.

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