Експерт спрогнозував, що курсу долара по 36,6 гривні вже не буде

Як зміниться курс долара у 2023 році

Початково, під час повномасштабного вторгнення, офіційний курс долара в Україні становив 36,6 гривні. Проте понад місяць тому Національний банк України перейшов до гнучкого курсоутворення, що означає, що вартість долара почне коливатися.

Експерт Ярослав Жаліло, під час розмови з 24 Каналом, пояснив, що після переходу Нацбанку до керованого гнучкого курсу, долар буде піддаватися коливанням, і тому курс 36,6 гривні за долар не лише залишиться в минулому, але й почне коливатися.

Читайте також: В Україні планують повертати податкові перевірки: що відомо

Варто зауважити, що ці коливання, за словами експерта, не будуть значними, і курс долара буде лише трохи змінюватися. Крім того, курс на готівковому валютному ринку також буде піддаватися коливанням, але в межах розумних значень.

За даними Національного банку України на 6 листопада, офіційний курс долара становить 36,17 гривні, в той час як минулого тижня він становив 36,26 гривні за долар.

Ярослав Жаліло розповів, що після лібералізації курсу можливе зближення готівкового і безготівкового курсів. Раніше безготівковий курс мав більшу автономію відносно коливань готівкового курсу, але тепер готівковий курс може більше реагувати на коливання безготівкового.

Економіст підкреслив, що коливання курсу будуть в межах однієї гривні і не перевищуватимуть ці значення. Щодо готівкового ринку, там купівля долара залишається на рівні 37,2–37,6 гривні, а продаж проводиться за цінами від 37,7 до 37,9 гривні.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!