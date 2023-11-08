Эксперт спрогнозировал, что курс доллара по 36,6 гривны уже не будет

Первоначально, во время полномасштабного вторжения, официальный курс доллара в Украине составил 36,6 гривны. Однако больше месяца назад Национальный банк Украины перешел к гибкому курсообразованию, что означает, что стоимость доллара начнет колебаться.

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Эксперт Ярослав Жалило, во время разговора с 24 Каналом, пояснил, что после перехода Нацбанка к управляемому гибкому курсу доллар будет подвергаться колебаниям, и поэтому курс 36,6 гривны за доллар не только останется в прошлом, но и начнет колебаться.

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Следует заметить, что эти колебания, по словам эксперта, не будут значительными, и курс доллара будет немного изменяться. Кроме того, курс на наличном валютном рынке также будет подвергаться колебаниям, но в пределах разумных значений.

По данным Национального банка Украины на 6 ноября, официальный курс доллара составляет 36,17 гривны, в то время как на прошлой неделе он составил 36,26 гривны за доллар.

Ярослав Жалило рассказал, что после либерализации курса возможно сближение наличных и безналичных курсов. Ранее безналичный курс имел большую автономию по отношению к колебаниям наличного курса, но теперь наличный курс может больше реагировать на колебания безналичного.

Экономист подчеркнул, что колебания курса будут в пределах одной гривны и не будут превышать этих значений. Относительно наличного рынка там покупка доллара остается на уровне 37,2–37,6 гривны, а продажа проводится по ценам от 37,7 до 37,9 гривны.

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