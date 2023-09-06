В Украине планируют возвращать налоговые проверки: что известно

Кабмин одобрил законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об отмене моратория на проведение налоговых проверок". Таким образом, правительство планирует возвращать налоговые проверки.

Об этом рассказал постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram. По его словам, проведение проверок возобновится с 1 октября.

Речь идет о документальных проверках, плановых и внеплановых. Ранее их запретили проводить до прекращения или отмены военного положения.

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Отмечается, что проверки во время действия военного положения будут проводиться при наличии безопасных условий их проведения.

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Ранее Верховная рада приняла с 1 августа отменить единый налог по ставке 2%.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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