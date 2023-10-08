Експерти назвали найчастіші причини позбавлення субсидії: про що варто знати

За що можуть позбавити житлову субсидію

Український Кабінет Міністрів встановив вичерпний перелік підстав, за якими можуть відмовити у призначенні субсидії. Однак важливо також пам'ятати, що після проведення верифікації можуть зменшити або скасувати субсидію. Щоб уникнути цього, деякі правила варто дотримуватися.

Людмила Куса, партнер і адвокат компанії GRACERS, розповідає, що субсидія на комунальні послуги призначається в тому випадку, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Окрім цього, Постановою Кабінету Міністрів України №848 від 21 жовтня 1995 року встановлено вичерпний перелік підстав для відмови у призначенні субсидії.

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У призначенні субсидії можуть відмовити в таких випадках:

Велика площа житлового приміщення: Якщо загальна площа житла перевищує 130 квадратних метрів для квартир і 230 квадратних метрів для будинків. Транспортний засіб: Якщо будь-який з членів сім'ї має власний транспортний засіб, який підлягає реєстрації і вік якого менше 5 років (крім мопедів і причепів), або якщо в сім'ї є більше одного транспортного засобу і вік кожного менше 15 років (крім мопедів і причепів). Дохід: Якщо в сім'ї є особи, які досягли 18 років і у них взагалі відсутні доходи або нарахований середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, і не сплачено ЄСВ у встановленому розмірі протягом трьох місяців. Виїзд за кордон: Якщо будь-хто з членів сім'ї перебував за кордоном сукупно більше 60 днів. Операції на велику суму: Якщо будь-хто з членів сім'ї здійснив операцію на суму, що перевищує 50 000 гривень. Заборгованість за комунальні послуги: Якщо в уповноваженого органу є інформація про наявність простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень) на день звернення за призначенням субсидії. Невідповідність критеріям: Якщо будь-хто з членів сім'ї володіє більше однієї житлової одиниці (квартири або будинку). Збережені кошти: Якщо будь-хто з членів сім'ї має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти або ОВДП на загальну суму, що перевищує 100 000 гривень. Валютні операції: Якщо будь-хто з членів сім'ї протягом 12 місяців здійснив операції з купівлі іноземної валюти, банківських металів на суму, що перевищує 50 000 гривень.

Ці правила стосуються призначення субсидії, і важливо дотримуватися їх, щоб уникнути відмови чи зменшення суми субсидії.

Крім того, субсидію можуть відмовити, якщо не були надані всі необхідні документи для її призначення. До таких документів входять:

Заява про призначення житлової субсидії.

Декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії.

Довідка про доходи (якщо у декларації зазначені певні доходи, однак інформація про них відсутня у ПФУ та ДФС).

Копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності).

Договір наймання (оренди) (за наявності).

Рішення суду (за наявності).

Документи, які можуть підтвердити не проживання особи за місцем реєстрації (за потреби).

Якщо під час верифікації будуть виявлені зловживання або порушення правил, субсидію можуть скасувати або зменшити. Тому важливо дотримуватися вимог та правил при отриманні субсидії, а також надавати всі необхідні документи для її призначення.

Зауважимо, що, як правило, виплати можуть бути поновлені, якщо буде надано відповідні підтверджуючі документи.

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