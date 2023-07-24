Експерти назвали три кольори для огорожі, які зроблять сад візуально більшим

Певні паркани можуть легко зробити сад меншим, ніж він є насправді. Водночас правильно пофарбована огорожа здатна візуально збільшити розміри ділянки на дачі.

За словами експертів, якщо садівники розумно оберуть колір своєї огорожі, вони справді зможуть використати огорожу, щоб зробити свій сад більшим. Зокрема, перевагу варто віддати одному з трьох варіантів.

Нейтральні кольори, що включають різні відтінки сірого, світло-коричневого та темно-коричневого можуть додати "більш плавного візуального переходу" між парканом і оточенням. Це дозволить зробити огорожу візуально "тоншою".

Читайте також: Принесуть удачу та прикрасять сад: топ-6 дерев, які варто посадити на ділянці

Зелені кольори також поєднуються з природним оточенням набагато "ефективніше", ніж більшість кольорів. Це дозволяє огорожі загубитися серед трави та дерев. Такий вибір кольору допомагає відчувати сад "більш відкритим, повітряним і просторим".

Своєю чергою, світлі кольори відбивають набагато більше світла, і це те, що потрібно в маленькому саду. Вибір білого, світло-сірого або бежевого паркану може зробити невеликі сади набагато "повітрянішими та просторішими".

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно обрізати дерева та кущі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!