Эксперты назвали три цвета для забора, которые сделают сад визуально большим

Определенные заборы могут легко сделать сад меньше, чем он есть. В то же время правильно окрашенное ограждение способно визуально увеличить размеры участка на даче.

По словам экспертов, если садоводы разумно выберут цвет своего забора, они действительно смогут использовать ограждение, чтобы сделать свой сад больше. В частности, предпочтение следует отдать одному из трех вариантов.

Нейтральные цвета, включающие различные оттенки серого, светло-коричневого и темно-коричневого, могут добавить "более плавного визуального перехода" между забором и окружением. Это позволит сделать ограждение визуально "тоньше".

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Зеленые цвета также сочетаются с естественной обстановкой гораздо "эффективнее", чем большинство цветов. Это позволяет изгороди потеряться среди травы и деревьев. Такой выбор цвета помогает ощущать сад "более открытым, воздушным и просторным".

В свою очередь, светлые цвета отражают гораздо больше света, и это то, что нужно в маленьком саду. Выбор белого, светло-серого или бежевого забора может сделать небольшие сады гораздо более "воздушными и просторными".

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники.

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