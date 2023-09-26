Експерти пояснили, як можна економити на опаленні в холодний період

Незабаром закінчиться вересень та наближатиметься похолодання. Цей опалювальний сезон, за прогнозами деяких експертів, може бути досить важким.

Це означає, що українцям може знадобитись підкручувати газові котли та батареї в оселях. Фахівці пояснили, як можна зекономити на споживанні газу.

Зокрема, варто встановити газові лічильники. Це дозволить сплачувати лише за паливо, яке мешканці спожили.

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Ще одним правилом економії є утеплення будинку. Це дозволить уникнути "втечі" тепла з оселі.

Намагайтеся не перевищувати температуру повітря в оселі понад 18 градусів. Вищі показники збільшуватимуть витрати теплової енергії або електроносіїв, тому краще тепліше вдягатися.

Зекономити на опалені допоможе й звичка регулювати температуру повітря у різних приміщеннях. Зокрема, у коридорі чи прохідній кімнаті терморегулятори на радіаторах можна "прикрутити".

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