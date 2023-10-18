Експерти пояснили, як зберегти гарбуз свіжим якомога довше: переверніть його

Гарбузи, ймовірно, є одним із найвідоміших осінніх продуктів. Вони ідеально підходять у цю пору року для рецептів і використовуються для приготування супів, десертів або навіть хліба.

Насіння гарбуза також є чудовим джерелом антиоксидантів, магнію та ненасичених жирів, які можна додавати до йогуртів, пластівців або смузі для оздоровчого сніданку. Існує порада, яка допоможе зберігати гарбузи свіжими якомога довше, повідомляє Express.co.uk.

Якщо ваш гарбуз ще не розрізаний, його варто покласти у прохолодне та темне місце. Для цього добре пасує шафа.

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Ідеальна температура для зберігання гарбуза – нижче 15°C. Основна хитрість зберігання гарбуза полягає в тому, щоб покласти його догори дном так, щоб плодоніжка дивилася вниз.

Це робиться для того, щоб запобігти розчавленню гарбуза та утворенню пласкої плями, а також щоб забезпечити рівномірне дозрівання гарбуза. Це також запобігає накопиченню вологи на кришці гарбуза, що запобігає гниттю або утворенню плісняви.

Зберігання гарбуза догори дном також може зробити його солодшим. Якщо стебло піддається занадто багатому повітрю, це може призвести до того, що воно стане жорсткішим і більш гірким.

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