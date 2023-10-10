Експерти пояснили, який одяг допоможе зігрітися у холодному будинку

Температура на вулиці повільно падає і незабаром прийде час вмикати опалення. Однак чимало українців переймаються через ціни на опалення.

Експерти радять опалювати людину, а не дім, зокрема, вдягаючись тепліше. Однак у цієї поради є декілька особливостей, повідомляє Express.co.uk.

Найкращий спосіб залишатися в теплі – одягнути тонкі шари одягу, які ізолюють тіло та полегшують регулювання температури. Носіння шкарпеток і капців також може зігріти ноги, особливо якщо в будинку холодна підлога.

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Вибирайте зручні джемпери злегка завищеного крою, щоб одягнути під них багато шарів одягу. Товсті штани, такі як джоггери, також можуть зберігати тепло, а деякі мають флісову підкладку всередині.

Вовна є чудовим вибором, оскільки вона не тільки ізолює, але й регулює температуру тіла. Інший спосіб залишатися у теплі в ліжку – додати додаткові ковдри. На ніч також бажано одягати постільні шкарпетки та піжаму – додатковий шар під простирадлом.

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