Експерти пояснили, коли обрізати яблуню, щоб отримати більше плодів наступного року

Обрізати яблуні потрібно до закінчення осені. Це є важливою частиною збереження їх здоров’я та продуктивності.

Правильна обрізка допомагає сформувати дерево, видалити мертву або хвору деревину, покращити циркуляцію повітря та стимулювати новий ріст. Про це повідомляє Express.co.uk.

Найкращий час для обрізки яблунь – пізня зима або рання весна, поки дерево ще перебуває у стані спокою. Обрізка до того, як дерево перейде в стан спокою, сприяє швидшому загоєнню та знижує ризик передачі хвороби.

Читайте також: Чим підживити яблуню та вишню, щоб наступного року був хороший врожай: поради городників

Використовуйте гострі чисті інструменти для обрізки. Продезінфікуйте інструменти спиртом, щоб запобігти поширенню хвороб між порізами.

Обріжте мертву або хвору деревину: почніть з видалення мертвих, хворих або пошкоджених гілок. Зріжте до здорової деревини безпосередньо за межами гілки.

Видаліть усі гілки, що перетинаються, оскільки вони можуть тертися одна об одну та утворювати рани. Щоб контролювати висоту дерева, використовуйте підстригання, щоб вкоротити гілки.

Якщо яблуня вже вкорінена і ви хочете заохотити плодоношення – зріжте бічні гілки трохи вище бруньки за допомогою кутового похилого зрізу. Це сприяє розвитку плодових шпор.

Нагадаємо, ми вже писали про універсальний засіб для підживлення квітів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!