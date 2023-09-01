Експерти відповіли, які родимки на тілі приносять удачу

Наші предки вірили, що дивні плями на людському тілі були даровані вищими силами, і їхню кількість не можна було раховувати. Вони вважали, що це може призвести до втрати успіху, який був дарований вищими силами.

Про це пише radiotrek.

Також існує переконання, що постійне розглядання родимок та їх перелічування може зменшити кількість щасливих днів у житті. У цих плямах міститься особлива енергія, яка має велике значення для їхніх власників.

Які родимки асоціюються з удачею

Згідно з народними віруваннями, чим більше родимок на тілі людини, тим більше можливостей вона має у житті. Потрібно тільки прикласти зусиль, щоб досягти успіху, включаючи фінансовий.

Якщо родимок багато на обличчі та руках, то це може свідчити про щасливе життя та можливість стати відомим у своїй галузі.

Якщо родимки приховані від поглядів інших (під волоссям або одягом), це може означати успішне життя, особливо на фінансовому рівні.

У жінок, родимки на лівій стороні тіла можуть принести благополуччя, тоді як у чоловіків на успіх вказують плями на правій стороні.

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Родимка на лобі чи щоці може свідчити про щастя та удачу.

Родимки навколо губ говорять про магнетизм та здатність привертати увагу, що може призвести до успіху на сцені або в політиці.

Родимка на носі може приносити удачу, і вважається, що такі люди можуть більше "бачити" та мають хорошу інтуїцію.

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