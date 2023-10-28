Експерти підказали 4 дієві способи, які допоможуть прибрати подряпини з дерев‘яних меблів

Для оновлення зовнішнього вигляду дерев'яних меблів не завжди необхідно витрачати кошти на спеціалізовані засоби. Дерев'яні меблі, на жаль, легко покриваються некрасивими подряпинами, навіть якщо ви дбайливо стежите за ними. Але є прості методи, які допоможуть вам швидко і легко позбутися цих дефектів.

Про це пише Радіотрек.

Як запобігти появі подряпин на меблях? Якщо ви купили нові меблі і хочете, щоб вони залишилися в ідеальному стані якомога довше, варто вжити заходи відразу. Спеціалізовані засоби, призначені для обробки дерев'яних поверхонь, можуть бути вельми корисними в цьому плані. Обробка деталей таким засобом допоможе вам уникнути появи подряпин на меблях, і їхній зовнішній вигляд залишиться незмінним протягом багатьох років.

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Якщо ви вже маєте подряпані меблі і бажаєте їх відновити, це можливо зробити використовуючи домашні засоби, які не вимагають великих витрат. Ось кілька способів:

Горіхи

Використовуйте неочищені горіхи (пекан, бразильські, італійські або мигдалі), колір яких найближчий до кольору меблів. Просто потріть горіхом подряпини, і ви помітите покращення.

Оцет і оливкова олія

Змішайте оцет і оливкову олію у співвідношенні 1:1 і втирайте цю суміш у меблі. Вона працюватиме як віск і поліпшить зовнішній вигляд деревини. Якщо вам не подобається запах оцту, ви можете використовувати лимонний сік.

Кавова гуща

Нанесіть кавову гущу на темні меблі за допомогою палички для чищення вух. Подряпини швидко зникнуть.

Крейда

Виберіть крейду близького до кольору меблів, щоб заповнити подряпини. Потім відполіруйте меблі, і вони будуть виглядати як нові.

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