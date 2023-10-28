Эксперты подсказали 4 действенных способа, которые помогут убрать царапины из деревянной мебели.

Для обновления внешнего вида деревянной мебели не всегда нужно тратить средства на специализированные средства. Деревянная мебель, к сожалению, легко покрывается некрасивыми царапинами, даже если вы бережно следите за ней. Но есть простые методы, которые помогут вам быстро и легко избавиться от этих дефектов.

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Об этом пишет Радиотрек.

Как предотвратить появление царапин на мебели? Если вы купили новую мебель и хотите, чтобы она осталась в идеальном состоянии как можно дольше, стоит принять меры сразу. Специализированные средства, предназначенные для обработки деревянных поверхностей, могут быть весьма полезны в этом плане. Обработка деталей таким средством поможет вам избежать появления царапин на мебели, и их внешний вид останется неизменным в течение многих лет.

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Если вы уже имеете поцарапанную мебель и хотите ее восстановить, это возможно сделать используя домашние средства, которые не требуют больших затрат. Вот несколько способов:

Орехи

Используйте неочищенные орехи (пекан, бразильские, итальянские или миндалины), цвет которых ближе к цвету мебели. Просто потрите орехом царапины, и вы заметите улучшение.

Уксус и оливковое масло

Смешайте уксус и оливковое масло в соотношении 1:1 и вотрите эту смесь в мебель. Она будет работать как воск и улучшит внешний вид древесины. Если вам не нравится запах уксуса, можно использовать лимонный сок.

Кофейная гуща

Нанесите кофейную гущу на темную мебель с помощью палочки для чистки ушей. Царапины быстро исчезнут.

Мел

Выберите мелок близкого к цвету мебели, чтобы заполнить царапины. Затем отполируйте мебель, и она будет выглядеть как новая.

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