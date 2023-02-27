Експерти розповіли про 6 способів зміцнити імунну систему протягом весни

Початок весни приносить людям радість, відчуття тепла та аромат свіжості. Проте разом зі зміною сезону до нашого ослабленого імунітету можуть завітати віруси. Коливання температури можуть зробити деяких із нас більш сприйнятливими до застуди чи захворювання. Цієї весни зміцніть свою імунну систему, щоб запобігти застуді та покращити захист організму від вірусів. Ось шість простих способів зміцнити вашу імунну систему природним шляхом від експертів Uppliva.

1. Підтримуйте якісний сон

Якісний регулярний сон – це простий спосіб зміцнити імунну систему. Сон і ваша імунна система тісно пов’язані. Насправді погана якість сну може спричинити більшу сприйнятливість до захворювань. Ви повинні спати не менше 7 годин щоночі.

Якщо у вас проблеми зі сном, спробуйте обмежити користування гаджетами за годину перед засинанням. Блакитне світло, яке випромінює ваш телефон, телевізор і комп’ютер, може порушити ваш циркадний ритм – природний цикл пробудження та сну вашого тіла.

Інші поради щодо сну включають сон у повністю темній кімнаті або використання маски для сну, лягання спати щовечора в один і той же час і регулярні фізичні вправи.

2. Просто дихайте

Зняття стресу та тривоги є ключовим для імунного здоров’я. Ми всі відчуваємо зростаючий рівень стресу через війну, і тривалий стрес може спричинити запалення, а також дисбаланс у роботі імунних клітин. Щоб полегшити стрес і сприяти розслабленню, спробуйте будь-яку комбінацію медитації, дихальних вправ, регулярної розминки, йоги та купання в теплій солоній ванні.

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3. Приймайте холодний душ

Чи знаєте ви, що щоденний 2-3-хвилинний холодний душ може зміцнити вашу імунну систему? Холодний душ також корисний для серцево-судинної, дихальної та опорно-рухової систем, а також може покращити ваше психічне здоров’я та метаболізм.

Нещодавнє дослідження показало, що щоденне прийняття холодного душу збільшує кількість лейкоцитів, які борються з хворобами (порівняно з людьми, які приймали гарячий душ). Тут тіло намагається зігрітися під час і після холодного душу, прискорюється метаболізм і активується імунна система, що призводить до вивільнення більшої кількості лейкоцитів.

4. Їжте більше цільної рослинної їжі

Цільні рослинні продукти, такі як фрукти, овочі, горіхи, насіння та бобові, багаті поживними речовинами та антиоксидантами, які також можуть зміцнити вашу імунну систему. Антиоксиданти в цих продуктах допомагають зменшити хронічні запалення. Клітковина в рослинній їжі живить здорові бактерії у вашому кишечнику. Здоровий мікробіом кишечника може покращити ваш імунітет і запобігти проникненню шкідливих патогенів у ваше тіло через травний тракт. Фрукти та овочі також багаті поживними речовинами, такими як вітамін С, який може скоротити тривалість застуди.

5. Додайте ферментовані продукти

Ферментовані продукти багаті на корисні бактерії, які називаються пробіотиками, які заселяють ваш травний тракт. Ці продукти включають йогурт, квашену капусту, кімчі, кефір і місо.

Дослідження показують, що поєднання корисних кишкових бактерій може допомогти вашим імунним клітинам диференціювати нормальні здорові клітини від шкідливих організмів-загарбників. Якщо ви не вживаєте ферментовані продукти регулярно, ідеальним варіантом є пробіотичні добавки, про види та застосування яких ви можете проконсультуватися у лікаря.

6. Підтримуйте водний баланс

Зволоження не обов’язково захищає вас від мікробів і вірусів, але запобігання зневоднення важливе для вашого загального здоров’я. Зневоднення може спричинити головний біль і погіршити вашу фізичну працездатність, концентрацію, настрій, травлення та важливі функції. Ці ускладнення можуть підвищити вашу сприйнятливість до хвороби. Як правило, ви повинні пити, коли ви відчуваєте спрагу, і припинити, коли ви більше не відчуваєте її.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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