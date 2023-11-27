Енергетики закликали вимикати певні побутові прилади в пікові години

В який годинник спостерігається пікове завантаження на енергосистему

Енергетична ситуація в Україні вимагає уваги, і споживачі можуть зробити свій внесок у підтримку енергосистеми під час періодів пікового споживання.

За даними YASNO, поки що немає планів введення графіків відключень, але із зниженням температури можливість виникнення дефіциту електроенергії збільшується.

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Українці закликаються бути обережними та економити електроенергію, зокрема, у період з 9:00 до 19:00. Також рекомендується утримуватися від використання потужних електроприладів у критичний період з 17:00 до 19:00. Важливо не залишати світло увімкненим у кімнатах, де немає людей.

Зміщення часу прання або використання обігрівачів та бойлерів на нічний період, коли споживання електроенергії менше, також визнається як корисний крок для підтримки енергосистеми.

Для запобігання піковому споживанню, споживачам рекомендується утриматися від одночасного включення кількох потужних приладів, таких як електрична плита, кондиціонер, вентилятор, електрочайник, праска, котел, пилосос, електрична духова піч та кавова машина. Спільні зусилля кожного споживача можуть сприяти підтримці стабільності енергетичної системи в умовах викликів та напруги.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

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