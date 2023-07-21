Енергоатом закупив 10 електроавтобусів по 736 тис. дол., які приїдуть через 10 місяців

Державне підприємство "Енергоатом" придбало 10 електричних автобусів на суму 234,4 млн грн для забезпечення підвезення своїх працівників до атомних станцій. Ця інформація стала відома завдяки спостереженням Ярослава Железняка, члена комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, який зазначив про неабияке здивування ціною куплених автобусів.

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За даними, що надійшли з Prozorro і опубліковані у Telegram-каналі нардепа, придбані автобуси вартістю $736 000 кожен. При цьому, додатковою неоднозначністю викликає їхня загальна цінова вартість, яка виходить майже 235 млн грн.

У своєму дописі Ярослав Железняк висловив занепокоєння стосовно величезної суми, яка була витрачена на купівлю 10 електричних автобусів для підвозу працівників "Енергоатому". Він порівняв цю суму з іншими розкішними автомобілями, які можна було б придбати за таку саму ціну, такими як три Mercedes Maybach або сім Tesla X, або навіть десять звичайних автобусів замість одного.

Зазначимо, що при вартості окремих електричних автобусів можливо існують особливі технічні характеристики або додаткові функції, які вплинули на їхню вартість. Однак, публічна дискусія щодо ціни на такі транспортні засоби в державному підприємстві залишається актуальною, особливо з урахуванням теперішньої економічної ситуації та необхідності раціонального використання державних коштів.

Нагадаємо, що у ніч на 20 липня рф здійснила масовану ракетну атаку по Одеській та Миколаївській областях. 38 ракет було запущено на мирні міста, проте завдяки дії українських сил протиповітряної оборони, 18 з них було знищено. Атаки спричинили серйозні матеріальні збитки та страх серед цивільного населення, що свідчить про жорстокість і безжальність ворога.

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