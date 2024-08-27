Якщо блискавка влучає в озеро, чи вбиває вона рибу: неочікувана відповідь

Блискавка доволі небезпечне й непередбачуване явище. Її розряд може вбити. А що як блискавка вдарить у воду, чи загине все живе у водоймі?

Як повідомляє IFLScience, коли блискавка влучає у водойму, струм розповсюджується по поверхні, він не проникає глибоко. Це так званий скін-ефект, що лежить в основі клітин Фарадея – корпусу, який захищає свій вміст від електричного струму.

Таким чином, риби, які перебувають на глибині, залишаються неушкодженими.

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Крім того, вода дуже швидко розсіює тепло. Навіть попри неймовірно високу температуру блискавки, вода швидко охолоджує її, не даючи воді закипіти.

А як щодо людей?

Хоча рибам загрожує менша небезпека під час грози, людям слід бути обережними. Якщо людина перебуває у воді під час удару блискавки, вона відчує на собі весь удар. Електричний струм може поширюватися на десятки метрів від місця удару, тому навіть якщо ви не перебуваєте безпосередньо під блискавкою, ви все одно можете постраждати.

Як уберегти себе від удару блискавки під час купання?

Правило 30/30: якщо ви бачите спалах блискавки, і до вас доноситься грім менш ніж за 30 секунд, це означає, що гроза наближається. Вийдіть з води й зачекайте щонайменше 30 хвилин після останнього спалаху блискавки.

Не ігноруйте попередження: якщо синоптики прогнозують грозу, відмовтеся від купання.

Хоча риби, які перебувають на глибині, можуть пережити удар блискавки, для людей купання під час грози є вкрай небезпечним.

Нагадаємо, у Словаччині астроном зафіксував рідкісні червоні блискавки.

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